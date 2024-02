Veillée chantée du monde entier CSC le sillon de Bretagne Saint-Herblain, mardi 12 mars 2024.

Veillée chantée du monde entier Une veillée chantée qui sera l’occasion de partager, en toute convivialité et librement, des chants d’horizons variés. Mardi 12 mars, 20h00 CSC le sillon de Bretagne entrée libre, gratuit

Dans le cadre du Mois du Breton / Mizvezh ar Brezhoneg 2024

Le centre Yezhoù ha Sevenadur, l’Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique et Eurofonik s’associent pour vous proposer une veillée chantée, menée par l’artiste Caroline Foulonneau. Ce rendez-vous est l’occasion de partager, en toute convivialité et librement, des chants d’horizons variés, mettant à l’honneur la diversité linguistique et musicale des répertoires populaires d’ici et d’ailleurs. Que vous pratiquiez ou non le chant, cette soirée est l’occasion d’un voyage sonore intimiste et chaleureux.

CSC le sillon de Bretagne 12 avenue des thébaudieres 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire

