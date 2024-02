Veillée Calons Jalognes, samedi 17 février 2024.

Veillée Calons Jalognes Cher

Un après-midi chaleureux de tri des cerneaux et des coquilles de noix lors de la « Veillée Calons »

C’est une occasion ouverte à tous et entièrement gratuite !

Venez avec vos amis et votre bonne humeur pour un après-midi mémorable.

Une expérience enrichissante où nous partagerons ensemble la passion de l'énoisage !

Une expérience enrichissante où nous partagerons ensemble la passion de l’énoisage !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17 18:00:00

Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire lesamisdepesselieres@orange.fr

L’événement Veillée Calons Jalognes a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois