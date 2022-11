Veillée calendale Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Veillée calendale

12 chemin du Petit Mas Salle polyvalente de La Couronne Martigues Bouches-du-Rhne

2022-12-17 21:00:00

Bouches-du-Rhne EUR Pour cette veillée , nous vous proposons de revivre les traditions provençales en dégustant les 13 desserts. Le groupe folklorique « Li Dansaire dóu Grand Cavaou » et « Les Pastoraliers Martégaux » présenteront l’un des moments incontournables des traditions de Noël en Provence : la Veillée Calendale.



Réservation jusqu’au 30 novembre. Places limitées. L’association H2PM propose une soirée festive à La Couronne pour célébrer les fêtes de Noël. Revivez les traditions provençales en dégustant les 13 desserts et en assistante à une veillée. jp.jehan@orange.fr Salle polyvalente de La Couronne 12 chemin du Petit Mas Martigues

