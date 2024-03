Veillée bretonne Salle des Fêtes de Pommerit-le-Vicomte Pommerit-le-Vicomte, vendredi 15 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:59:00+01:00

Dastum Bro-Dreger poursuit son cycle de veillées d’hiver dans le Trégor afin d’animer les bourgs et d’aller à la rencontre de nos gloires locales, ceux qui ont le don, l’espace d’un instant, de nous faire rire, de nous émouvoir ou de nous émerveiller. Vendredi 15 mars à 20h, c’est l’association Mammenn de Pommerit Le Vicomte qui accueille l’événement. De nombreux conteurs, chanteurs et sonneurs ont répondu à l’invitation, parmi eux : Bugale Skol Pabu, Michel Garlantezeg, Michel Travadon

Martine Beaucam, Martine Beauverger ha Marie-France Jegou, Roger le Buzulier, Camille Muffragi, Alan Alory, Per Mezeg, Jef Fulup, Olier Le Bivig, Stal kan Mammenn, Patris Olivo, Yves Guilloux, Jean-Pierre Keromen, hag all…

Organisation : Mammenn et Dastum Bro-Dreger

Salle des Fêtes de Pommerit-le-Vicomte Hent Millstreet, 22200 Pommerit le Vicomte Pommerit-le-Vicomte 22200 Côtes d’Armor Bretagne

