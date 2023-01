Veillée bretonne Pommerit-le-Vicomte Pommerit-le-Vicomte Pommerit-le-Vicomte Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Pommerit-le-Vicomte Veillée bretonne organisée par l’association Mammenn. En lien avec Dastum Bro-Dreger et son cycle des veillées, la soirée en breton rassemblera des conteurs et chanteurs du pays. t.lepennec@orange.fr +33 2 96 74 25 11 http://mammenn.canalblog.com/ Salle socio-culturelle Hent Millstreet Pommerit-le-Vicomte

