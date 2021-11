Veillée bretonne Loguivy-Plougras, 19 novembre 2021, Loguivy-Plougras.

Veillée bretonne Loguivy-Plougras

2021-11-19 – 2021-11-19

Loguivy-Plougras Côtes d’Armor Loguivy-Plougras

Dastum Bro-Dreger redémarre son cycle de veillées d’hiver dans le Trégor afin d’animer les bourgs et d’aller à la rencontre de nos gloires locales, ceux qui ont le don, l’espace d’un instant, de nous faire rire, de nous émouvoir ou de nous émerveiller. Devenu un lieu unique de l’expression et de la création en langue bretonne, la veillée redevient le ciment d’une société. Un des endroits qui permet à une communauté de se retrouver et d’apprécier ce sentiment de « vivre ensemble »

De nombreux conteurs, chanteurs et sonneurs ont répondu à l’invitation : Gilbert Goasdoué – Rémi Gallou – Roger Le Buzulier – Maurice Prigent – François Ricou – François Lozac’h – Kanfarted Lanleya – Skol Diwan Plounevez – Jacqueline Cornec & Gaelle Trébaol – Emile Le Gall et Christian Guizouarn – Gilbert Donval et Gilbert Philippe – Monique et Denise Le Guyader – Jean-François Le Roy – Patrick Guerniou – Jean-Yves Lozac’h et Michel Serandour

contact@tiarvro22.bzh +33 2 96 49 80 55

Loguivy-Plougras

