Veillée bretonne Complexe Roc’h Morvan La Roche-Maurice, 5 février 2022, La Roche-Maurice. Veillée bretonne

Complexe Roc’h Morvan La Roche-Maurice, le samedi 5 février à 20:00

Le principe : différentes personnes vont se retrouver, non pas au coin du feu puisque la salle est sans cheminée, mais devant un public pour proposer histoire, musique, chanson… Le tout en breton. Vous ne parlez pas breton ? Laissez-vous emporter par la musique, les intonations… De plus quelques explications vous seront données entre les histoires, entre les chansons. Vous pourrez aussi demander à votre voisin ou à votre voisine un peu d’aide ! Pour cette veillée, nous aurons le plaisir d’accueillir Marco Lanhouarno qui nous fera rire avec ses histoire et son « Stand-up e Brezhoneg ». La guitariste et chanteuse Garlonn (prix de l’avenir au festival GBB 2021) nous fera voyager avec ses chansons. D’autres surprises seront également au menu…

Prix libre

