Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire Veillée aux Flambeaux Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National

Saône-et-Loire

Veillée aux Flambeaux Saint-Gengoux-le-National, 4 décembre 2021, Saint-Gengoux-le-National. Veillée aux Flambeaux Saint-Gengoux-le-National

2021-12-04 18:00:00 – 2021-12-04 19:00:00

Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire EUR 3 3 Pars à la découverte de la cité médiévale au coucher du soleil avec ton flambeau et le chevalier Ulric de Rully. Anecdotes et légendes animeront cette déambulation. Dès 5 ans. Maximum 40 personnes. tourisme@ccscc.fr +33 9 77 35 14 40 Pars à la découverte de la cité médiévale au coucher du soleil avec ton flambeau et le chevalier Ulric de Rully. Anecdotes et légendes animeront cette déambulation. Dès 5 ans. Maximum 40 personnes. Saint-Gengoux-le-National

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Gengoux-le-National Adresse Ville Saint-Gengoux-le-National lieuville Saint-Gengoux-le-National