Veillée aux étoiles tout public Observatoire du Haut Périgord Les Courtigeauds Nantheuil

2022-06-24

2022-06-24 – 2022-06-24 Observatoire du Haut Périgord Les Courtigeauds

Découverte du ciel, initiation à la reconnaissance des constellations, visite de l'Observatoire du Haut Périgord avec commentaires sur le fonctionnement du télescope Newton de 450 mm, observation du ciel aux jumelles et aux télescopes guidée par les animateurs du club. Annulation en cas de temps couvert. Rendez-vous devant la mairie de Thiviers

Observatoire du Haut Périgord Les Courtigeauds Nantheuil

