La Mairie d’**Etueffont** organise sa première veillée aux étoiles, le : **SAMEDI 17 JUILLET,** à la base de loisirs – rue d’Eloie en partenariat avec le Planétarium de Belfort. Observations des étoiles, contes autour des légendes et mythologies liées aux étoiles. **En cas de mauvais temps** : soirée maintenue dans la salle du Mille clubs au centre du village.

Gratuit, sur inscription au 03 84 54 60 40

