Veillée au château de Sanzay Argentonnay, 28 octobre 2022, Argentonnay.

Veillée au château de Sanzay

Allée du Château Château Argentonnay Deux-Svres Château Allée du Château

2022-10-28 18:00:00 – 2022-10-28 22:30:00

Château Allée du Château

Argentonnay

Deux-Svres

10 EUR Le P’tit Potin, bar associatif de la Colporteuse, ouvre ses portes pour la première soirée de la saison 2022-23, et vous propose une veillée au château.

Au programme :

– un dîner de saison pour faire frissonner vos papilles.

– une nouvelle expo de peinture, dessins, textes et photos à découvrir dans la salle du P’tit Potin

– une expo de baguettes magiques réalisées pas les jeunes avec L’Atelier D’Acryle

– de la magie (en close up pendant le repas + spectacle de fin de soirée) par David Orta Compagnie Carte Blanche Prod, qui a plus d’un tour sous son béret.

Réservation conseillée au 05.49.65.22.53.

Le P’tit Potin, bar associatif de la Colporteuse, ouvre ses portes pour la première soirée de la saison 2022-23, et vous propose une veillée au château.

Au programme :

– un dîner de saison pour faire frissonner vos papilles.

– une nouvelle expo de peinture, dessins, textes et photos à découvrir dans la salle du P’tit Potin

– une expo de baguettes magiques réalisées pas les jeunes avec L’Atelier D’Acryle

– de la magie (en close up pendant le repas + spectacle de fin de soirée) par David Orta Compagnie Carte Blanche Prod, qui a plus d’un tour sous son béret.

Réservation conseillée au 05.49.65.22.53.

+33 5 49 65 22 53

Association La Colporteuse et Cie Carte Blanche Prod

Château Allée du Château Argentonnay

dernière mise à jour : 2022-10-21 par