Istres 13800 Cette veillée avec l’association « Les Savants Fous » vous permettra de reconnaître une étoile d’une planète, de découvrir les grands classiques célestes tels que les cratères lunaires, disques planétaires, les amas d’étoiles et autres objets du ciel profond selon la qualité du ciel le soir de votre venue.



Au programme :

> Introduction à la mécanique céleste, à l’histoire et l’utilité de l’astronomie, aux mythologies

> Présentation du ciel du soir

> Lecture du ciel au laser

