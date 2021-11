Carrières-sous-Poissy Médiathèque Octave Mirabeau Carrières-sous-Poissy, Yvelines Veillée africaine Médiathèque Octave Mirabeau Carrières-sous-Poissy Catégories d’évènement: Carrières-sous-Poissy

Yvelines

Veillée africaine Médiathèque Octave Mirabeau, 22 janvier 2022, Carrières-sous-Poissy. Veillée africaine

Médiathèque Octave Mirabeau, le samedi 22 janvier 2022 à 19:30

Lors de cette veillée africaine, proposée par le talentueux conteur Tonton Badou, le public est invité à venir en pyjama, avec sa couette ou sa couverture pour être plongé dans l’univers des longues soirées de palabres qui se tenaient jadis dans les villages africains autour des anciens !

Sur inscription, nombre de place limité, venir en pyjama

Avec son talent de conteur, Tonton Badou va nous immerger dans le monde du conte Africain pour une soirée exceptionnelle !!!! Médiathèque Octave Mirabeau 270 Grande Rue 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carrières-sous-Poissy, Yvelines Autres Lieu Médiathèque Octave Mirabeau Adresse 270 Grande Rue 78955 Carrières-sous-Poissy Ville Carrières-sous-Poissy lieuville Médiathèque Octave Mirabeau Carrières-sous-Poissy