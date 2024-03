Veillée à Hennebont Tavarn Ty Gar Hennebont, vendredi 22 mars 2024.

Veillée à Hennebont Veillée à Hennebont à la Taverne Ty gar Vendredi 22 mars, 20h00 Tavarn Ty Gar entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

Sixième veillée de Ar Sklêrijenn le vendredi 22/03/24 à Tavarn Ty Gar à Hennebont à 20 h. Un lieu chaleureux, possibilité de manger sur place (soupe, fromages, charcuterie).

Nous organiserons une veillée chaque mois, en visant le troisième vendredi. Cette fois-ci nous avons exceptionnellement dû déplacer au QUATRIEME vendredi.

Tavarn Ty Gar 20 Rue de la Gare, 56700 Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 77 46 80 »}, {« type »: « email », « value »: « arsklerijenn.henbont@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://emglevbroanoriant.bzh/spip.php?article2326 »}]

langue plaisir

arsklerijenn