Veillée “100 étoiles pour Marie” Église Notre-Dame de la Gare Paris Catégorie d’évènement: Paris

Veillée “100 étoiles pour Marie” Église Notre-Dame de la Gare, 15 mai 2022, Paris. Veillée “100 étoiles pour Marie”

Église Notre-Dame de la Gare, le dimanche 15 mai à 15:00

Pour fêter les 100 ans de la déclaration, en 1922 par Pie IX, de Marie, patronne principale de la France, et dans l’élan du pèlerinage du « M » de Marie en 2020, 31 veillées mariales sont organisées dans les paroisses parisiennes, durant tout le mois de mai 2022. Lors de chacune de ces veillées, un temps sera proposé pour prier particulièrement pour la paix dans le monde et notamment en Ukraine. Une communauté de prière a été créée sur le site Hozana. [Rejoignez-la !](https://hozana.org/communaute/10838-100-etoiles-pour-marie-ok?mc_cid=fab83b6f98&mc_eid=cb9e2ebf08) Chaque jour du mois de mai, vous recevrez une prière à Marie rédigée par le curé ou l’équipe de la paroisse qui accueillera Notre-Dame de France ce jour-là. – En savoir plus : [100etoiles.com](https://100etoiles.com/evenement/31-veillees-pour-marie/) Veillée de prière en l’honneur de Marie, à Notre-Dame de la Gare (13e), autour de la statue itinérante de Notre-Dame de France. Église Notre-Dame de la Gare 2 place Jeanne d’Arc, 75013 Paris Paris Quartier de la Gare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame de la Gare Adresse 2 place Jeanne d'Arc, 75013 Paris Ville Paris lieuville Église Notre-Dame de la Gare Paris

Église Notre-Dame de la Gare Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Veillée “100 étoiles pour Marie” Église Notre-Dame de la Gare 2022-05-15 was last modified: by Veillée “100 étoiles pour Marie” Église Notre-Dame de la Gare Église Notre-Dame de la Gare 15 mai 2022 Église Notre-Dame de la Gare Paris Paris

Paris