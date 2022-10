Veille infinie

2022-11-11 14:00:00 14:00:00 – 2023-01-21 18:00:00 18:00:00 L’œuvre questionne des thématiques au cœur des débats publics actuels concernant les sociétés numériques : la souveraineté des données, l’économie cognitive, le profilage et la légalité des techniques le permettant. L’hyperconnexion aux réseaux de l’information a instauré une nouvelle norme : nous avons la responsabilité d’être disponibles à tout moment. Un temps de nos vies habituellement “improductif”, la nuit, est grignotée par des logiques utilitaires et marchandes. Nos rapports au travail, aux loisirs et à la sexualité en ressortent transformés car désormais soumis au calcul.



Vernissage de l'exposition le 12 novembre à 11h. Veille infinie est une installation immersive, vidéo et plastique intégrant plusieurs technologies (réalité virtuelle, images de synthèse et animation, fabrication assistée par ordinateur).

