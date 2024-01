Veil & Unveil Paula Pinto Atelier Galerie 294Paradis Marseille 6e Arrondissement, lundi 22 janvier 2024.

Veil & Unveil Paula Pinto Atelier Galerie 294Paradis Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Exposition de Paula Pinto

Au cours de mon parcours personnel, certains moments m’ont plus particulièrement influencée dans mes choix de vie et dans la réalisation de mes œuvres.

J’ai été confrontée depuis ma tendre enfance, à la violence, à l’abus sexuel, à l’injustice, à la difficulté d’assumer ses différences, puis à la maladie, aux nombreuses ruptures émotionnelles et physiques de la vie.

A travers le temps et les épreuves, j’ai ainsi pris conscience des perpétuelles constructions, déconstructions et reconstructions. J’ai appris qu’il nous est possible de faire partie d’un monde où l’on côtoie le « Magnifique », source de riches émerveillements, mais aussi l’effroyable et même l’impardonnable.



Je souhaite, par mon travail artistique, partager ma sensibilité, ma force, mon expérience et :

Rappeler, en tant que femme (au même titre que les hommes), que notre corps nous appartient. A nous d’en prendre soin. Nous avons toutes et tous la capacité de nous régénérer.

Nous sommes bien plus que des « machines ». Nous sommes libres de notre différence, libres de mettre le curseur féminin et masculin où nous le voulons et à bien le vivre.



Partager l’espoir de révéler en/à chacun de nous, que « la différence est ce qui nous rassemble tous » (Gaspard KOENIG Voyages d’un philosophe aux pays des libertés). Cette « universalité dans l’individualité » laisse une part belle à tous les possibles, offre à tous les êtres de vivre libres et en harmonie dans la tolérance et la bienveillance.



Le besoin de partager mon expérience

Le rapport au corps



MON FIL ROUGE



Mon thème de prédilection s’est avéré être celui de la femme et de ses libertés celles de se choisir, d’être et de le vivre pleinement.

Ce thème « s’est avéré être » car il n’a été ni un point de départ ni un processus réfléchi.

Mes premières inspirations étaient guidées par mes (douloureuses) expériences d’alors (cf. supra II / Mes sources d’inspiration 1 / Mes expériences). Mais un thème sous-jacent s’est inscrit dès le début et a évolué progressivement, enrichi et alimenté par les nouvelles épreuves de la vie, comme celle de la maladie.



Ce thème, nourri par mon expérience, m’est ainsi apparu a posteriori.



Il est l’illustration d’un combat. Celui que je vis et celui que mènent de nombreuses autres femmes contre les diverses agressions auxquelles elles peuvent être confrontées.



Devenu un fil rouge, ce thème s’est d’abord exprimé dans des peintures atmosphériques. Puis, doucement, l’univers de ces peintures s’est ensuite dévoilé pour devenir plus graphique.



Par la suite organiques, mes peintures deviennent un témoignage de mes combats successifs contre la maladie.



Elles expriment les traitements subis l’un après l’autre par mon corps, pièce par pièce, organe par organe, avant d’aboutir à une phase de reconstruction.



L’autoportrait, à travers la technique du selfie, souligne ensuite le regard de soi face à son miroir. Il exprime l’acceptation de son image, celle de l’unité retrouvée de son du corps et de son esprit.



Par différentes inspirations, j’ai tenté de dévoiler la femme, de la mettre en lumière au-delà des clichés.



Et tout se connecte pour devenir mon thème majeur « La femme et le voilé dévoilé » .

Atelier Galerie 294Paradis 294 bis rue Paradis

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-22 17:00:00

fin : 2024-01-28 20:00:00



L’événement Veil & Unveil Paula Pinto Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-24 par Ville de Marseille