Théâtre ——- **Cie Les Voix du Caméléon** 17 janvier 1975 : Dépénalisation de l’avortement. 18 septembre 1981 : Abolition de la peine de mort. Deux textes fondateurs de notre modernité et de notre justice, deux mythes, une femme et un homme politique de notre histoire contemporaine. Veil / Badinter, symboles de combats politiques nobles, dépositaires d’une pensée exigeante. Veil / Badinter s’imposent à l’opinion publique par leur force de conviction et leur courage. L’une vient de nous quitter. L’autre a 93 ans. Leurs combats, inscrits dans nos vies, sont-ils acquis… définitivement ? Nous avons donc choisi de faire ré-entendre pour certains, de faire découvrir pour d’autres, sous forme de théâtre documentaire, ces deux moments politiques qui ont participé à la construction de notre vie collective. Ces deux pensées portent en elles la modernité et le progrès social. **Avec** Corinne Mariotto & Christophe Merle **Conception sonore** Jefferson Lembeye **Regard complice** Hélène Poussin **Régisseur** Elie Lorier

Tarif B

