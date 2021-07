Paris Terrasse du Trabendo Paris Veik • Chichirama / Take Me Out Terrasse du Trabendo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le samedi 14 août 2021

de 19h à 2h

gratuit

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air! • CHICHIRAMA Chaman auto-proclamé, William embarque ses adeptes dans une rêverie acide, synthétique. Exhortant au passage ses états d’âme dans une perpétuelle introspection. Plongeant toujours de plus en plus profond vers une overdose sonique programmée. Avec un son, kraut, garage et psychédélique, il affûte ses talents de ‘bedroom-producer’ dans un deuxième EP « EPIC FAIL » coproduit par LoFish Records, Le Cèpes Records et les Anglais de Dirty Melody. • 2ème groupe à venir • DJ SET Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)

Contact :Terrasse du Trabendo 0149234190 https://www.facebook.com/events/136635935213545

2021-08-14T19:00:00+02:00_2021-08-15T02:00:00+02:00

