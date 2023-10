Salon du collectionneur de Veigné Salle Cassiopée, Rue du Poitou, 37250 Veigné Veigné, 18 novembre 2023 14:00, Veigné.

L’association du Comité des fêtes de Veigné organise tous les 2 ans et cette année le Samedi 18 Novembre et dimanche 19 Novembre 2023 le salon des collectionneurs.

Cette année nous recevrons au cours de ce salon, Enora Alix, experte à l’émission « Affaire conclue ». Vous pourrez la rencontrer et faire expertiser gratuitement vos « »trésors » ».

Entrée libre. Buvette.

Salle Cassiopée, Rue du Poitou, 37250 Veigné Rue du Poitou, 37250 Veigné Veigné 37250 Indre-et-Loire