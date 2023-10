Salon des collectionneurs Veigné, 18 novembre 2023, Veigné.

Veigné,Indre-et-Loire

Une nouvelle édition du Salon des Collectionneurs est proposée par le Comité des Fêtes de Veigné. Une vingtaine d’exposants ont accumulé des trésors pour leur plaisir et Ils tiennent à vous en faire profiter..

Samedi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A new edition of the Salon des Collectionneurs is proposed by the Comité des Fêtes de Veigné. Some twenty exhibitors have amassed treasures for their own pleasure, and are keen to share them with you.

El Comité de las Fiestas de Veigné organiza un nuevo Salón del Coleccionismo. Una veintena de expositores han acumulado tesoros para su propio disfrute, y están deseosos de compartirlos con usted.

Das Festkomitee von Veigné veranstaltet eine neue Ausgabe des Salon des Collectionneurs (Sammlermesse). Rund zwanzig Aussteller haben zu ihrem Vergnügen Schätze angehäuft und möchten diese gerne mit Ihnen teilen.

