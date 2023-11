Exposition : Voyage autour de Jules Verne Veigné, 10 novembre 2023, Veigné.

Veigné,Indre-et-Loire

Une première partie s’intéressera à la jeunesse de Jules Verne, ses premières expériences de la mer et ses projets d’écrivain. Certains romans seront présentés à partir de leurs illustrations accompagnées de légendes. Les étranges créatures marines qui les peuplent seront mises en valeur..

Samedi 2023-11-10 15:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The first part will focus on Jules Verne’s youth, his early experiences of the sea and his plans as a writer. Some of the novels will be illustrated with captions. The strange sea creatures that inhabit them will be highlighted.

La primera parte abordará la juventud de Julio Verne, sus primeras experiencias en el mar y sus proyectos como escritor. Algunas de las novelas se presentarán mediante ilustraciones acompañadas de pies de foto. Se destacarán las extrañas criaturas marinas que las habitan.

Ein erster Teil befasst sich mit Jules Vernes Jugend, seinen ersten Erfahrungen mit dem Meer und seinen Plänen als Schriftsteller. Einige Romane werden anhand ihrer Illustrationen mit Legenden vorgestellt. Die seltsamen Meerestiere, die sie bevölkern, werden hervorgehoben.

