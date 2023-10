28 ème Rando du Moulin Veigné, 4 novembre 2023, Veigné.

Veigné,Indre-et-Loire

Cette randonnée VTT et Marche, est ouverte à toutes et tous et se déroule sur deux jours, avec 4 parcours VTT et 4 parcours Marche et course à pied proposés chaque jour. Elle est ouverte à tous. Port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans et fortement conseillé pour les autres..

Dimanche 2023-11-04 08:00:00 fin : 2023-11-05 . 5 EUR.

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This mountain bike and walking event is open to all, and takes place over two days, with 4 mountain bike trails and 4 walking and running trails on offer each day. Open to all. Helmets are compulsory for under-12s and strongly recommended for all others.

Este evento de ciclismo de montaña y senderismo está abierto a todo el mundo y se celebra durante dos días, con 4 rutas de ciclismo de montaña y 4 rutas de senderismo y carrera a pie cada día. Abierto a todos. El casco es obligatorio para los menores de 12 años y muy recomendable para los demás.

Diese Mountainbike- und Wandertour ist für alle offen und findet an zwei Tagen statt, wobei jeden Tag vier Mountainbike-Strecken und vier Wander- und Laufstrecken angeboten werden. Sie ist für alle offen. Das Tragen eines Helms ist für Kinder unter 12 Jahren obligatorisch und für alle anderen sehr empfehlenswert.

Mise à jour le 2023-10-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme