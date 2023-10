Fruits en fête Veigné, 21 octobre 2023, Veigné.

Veigné,Indre-et-Loire

Vous cherchez des conseils d’entretien de vos arbres, les Croqueurs vous donneront des pistes lors de ces deux journées consacrées aux fruits..

Samedi 2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



If you’re looking for advice on how to look after your trees, the Croqueurs will give you some pointers during these two days dedicated to fruit.

Si busca consejos para cuidar sus árboles, los Croqueurs le darán algunas pistas en estas dos jornadas dedicadas a la fruta.

Sie suchen Tipps zur Pflege Ihrer Bäume? Die Croqueurs geben Ihnen an diesen beiden Tagen, die dem Obst gewidmet sind, Anregungen.

Mise à jour le 2023-10-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme