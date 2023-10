Octobre rose Veigné, 20 octobre 2023, Veigné.

Veigné,Indre-et-Loire

La commune de Veigné, les associations locales, en partenariat avec Intermarché, les Blés de Demain et PAN Communication, vous proposent des animations dans le cadre d’Octobre Rose. Une collecte de fonds et une vente de tee-shirts sont organisées auprès des associations participantes..

2023-10-20 fin : 2023-10-22 . .

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The commune of Veigné and local associations, in partnership with Intermarché, les Blés de Demain and PAN Communication, are organizing events as part of the October Rose campaign. A fundraising campaign and T-shirt sales are organized with participating associations.

La ciudad de Veigné y las asociaciones locales, en colaboración con Intermarché, les Blés de Demain y PAN Communication, organizan actos en el marco del Octubre Rosa. En colaboración con las asociaciones participantes, se ha organizado un acto benéfico y una venta de camisetas.

Die Gemeinde Veigné und die örtlichen Vereine bieten Ihnen in Zusammenarbeit mit Intermarché, Les Blés de Demain und PAN Communication Veranstaltungen im Rahmen des Rosa Oktobers an. Bei den teilnehmenden Vereinen werden Spenden gesammelt und T-Shirts verkauft.

Mise à jour le 2023-10-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme