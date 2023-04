38ème Salon d’Arts de Veigné Veigné Veigné Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Veigné . 38ème Salon d’Arts organisé par l’Association Jeanne d’Arc. Invitées : Fabrice Douda (peintre) et Regis Bertin (sculpteur). Initiation aux arts le dimanche 30 avril. 38ème Salon d’Arts organisé par l’Association Jeanne d’Arc. Invitées : Fabrice Douda (peintre) et Regis Bertin (sculpteur). Initiation aux arts le dimanche 30 avril. https://www.mairie-veigne.com/index.php/mes-loisirs/agenda/salon-darts Mairie

