40 ans de la Bibliothèque de Veigné, 15 avril 2023, Veigné.

En partenariat avec les bénévoles qui participent à l’animation de la bibliothèque, nous vous proposons atelier, rencontres, spectacle pour fêter cet anniversaire.

Atelier dessin avec Mickaël Roux. A partir de 7 ans. Sur réservation – places limitées à 10h. Rencontres et dédicaces avec Mickaël Roux.

Samedi 2023-04-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-15 17:00:00. .

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In partnership with the volunteers who participate in the animation of the library, we propose you workshops, meetings, show to celebrate this anniversary.

Drawing workshop with Mickaël Roux. From 7 years old. On reservation – limited places at 10 am. Meetings and signing sessions with Mickaël Roux

En colaboración con los voluntarios que participan en la animación de la biblioteca, proponemos talleres, encuentros y espectáculos para celebrar este aniversario.

Taller de dibujo con Mickaël Roux. A partir de 7 años. Previa reserva – plazas limitadas a las 10 h. Encuentros y sesiones de firmas con Mickaël Roux

In Partnerschaft mit den Freiwilligen, die sich an der Unterhaltung der Bibliothek beteiligen, bieten wir Ihnen Workshops, Treffen und Aufführungen an, um diesen Geburtstag zu feiern.

Zeichenworkshop mit Mickaël Roux. Für Kinder ab 7 Jahren. Mit Reservierung – begrenzte Plätze um 10 Uhr. Begegnungen und Signierstunden mit Mickaël Roux

Mise à jour le 2023-04-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme