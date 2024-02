Vegyn La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril 2024

de 19h30 à 00h00

.Tout public. payant

Sur réservation

Le producteur, DJ, et designer anglais Vegyn présente son dernier album solo lors d’un live A/V inédit en France, sur la scène de la Gaîté Lyrique !

Le producteur, DJ, et designer anglais Vegyn présente son dernier album solo “The Road To Hell is Paved With Good Intentions”, à paraître le 5 avril 2024 sur son propre label PLZ Make It Ruins.

Connu comme producteur de Frank Ocean, de Travis Scott ou encore de Kali Uchis, collaborateur de JPEGMAFIA, Vegyn aka Joe Thornalley est surtout un auteur-compositeur à la tête de nombreux albums. Son dernier en date est un condensé de ses expériences de voyages, d’attente dans les hôtels et salles d’embarquement, de différents travaux en studio. En résulte une atmosphère aérienne, flottante, mais aussi une des ses oeuvres les plus matures et cohérentes, parsemée de featurings : John Glacier, Matt Maltese, Léa Sen, Lauren Auder & Ethan P. Flynn.

Après une date déjà sold out le 10 avril au HERE à Londres, on le retrouvera pour un live A/V inédit en France le vendredi 12 avril à la Gaîté Lyrique !

