VeggieWorld Paris Paris Event Center, Hall B Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

VeggieWorld Paris Paris Event Center, Hall B, 2 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du samedi 02 avril 2022 au dimanche 03 avril 2022 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 19h00

payant

Vivez le mode de vie végan ! 110 exposants, 30 conférences, 5 000 visiteurs : un weekend 100% végan vous attend au Paris Event Center. VeggieWorld, c’est une plateforme unique pour s’informer sur l’alimentation végétale, découvrir la mode éthique et éco-responsable, tester des produits de beauté végans et échanger avec les acteurs de la protection animale. Paris Event Center, Hall B 20 Av. de la Porte de la Villette Paris 75019 Contact : contact@veggieworld.fr https://veggieworld.eco/fr/exhibition/veggieworld-paris-2022/ https://www.facebook.com/VeggieWorldFrance Atelier;Conférence;Enfants;Salon

Date complète :

2022-04-02T10:00:00+01:00_2022-04-02T19:00:00+01:00;2022-04-03T11:00:00+01:00_2022-04-03T18:00:00+01:00

©VeggieWorld

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Paris Event Center, Hall B Adresse 20 Av. de la Porte de la Villette Ville Paris lieuville Paris Event Center, Hall B Paris Departement Paris

Paris Event Center, Hall B Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

VeggieWorld Paris Paris Event Center, Hall B 2022-04-02 was last modified: by VeggieWorld Paris Paris Event Center, Hall B Paris Event Center, Hall B 2 avril 2022 Hall B Paris Paris Paris Event Center

Paris Paris