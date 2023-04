Végétalisons le 14e Parvis de la Mairie du 14e Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 29 avril 2023

de 10h00 à 12h30

.Tout public. gratuit vegetalisonsle14e@paris.fr Distribution de plantes à l’occasion du printemps Venez récupérer une plante d’extérieur pour fleurir votre permis de végétaliser ou votre balcon et embellir le 14e. Parvis de la Mairie du 14e 2 place ferdinand brunot 75014 Paris Contact :

Dame Yucca

