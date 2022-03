Végétaliser, une nécessité pour construire des villes durables et vivables Institut Municipal Angers Catégories d’évènement: Angers

Comment nos villes peuvent-elles s’adapter aux nouveaux défis qui les attendent? Le monde connaît la plus grande vague de croissance urbaine de l’histoire. Depuis 2007, plus de la moitié de la population mondiale s’est déplacée vers les villes, et d’ici à 2050, ce nombre augmentera pour atteindre 66 % de la population mondiale. Face à une telle urbanisation, les villes doivent fournir une alimentation saine et durable à tous les habitants. Si elles ne s’adaptent pas à ces nouvelles réalités, l’urbanisation et la croissance démographique pourraient encore accroître la vulnérabilité des citadins face aux crises soudaines sur les marchés agricoles. Les villes sont donc face à de nouveaux défis. Intervenant : David Croissant, Responsable du département Environnement végétal à l’Ecole Supérieure d’Agriculture. En partenariat avec Terres des sciences, la Maison de l’environnement et l’Institut Municipal.

Gratuit

Institut Municipal 9 rue du musée, Angers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T18:30:00 2022-05-18T20:00:00

