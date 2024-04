Végétaliser son assiette pour préserver sa santé et l’environnement avec Charlotte Dupart Halle des Douves Bordeaux, samedi 13 avril 2024.

Végétaliser son assiette pour préserver sa santé et l’environnement avec Charlotte Dupart Découvrir le rôle et le besoin en protéines, regarder en détails les protéines végétales, leur apport nutritif, l’impact des protéines et produits laitiers sur l’environnement… Samedi 13 avril, 13h30 Halle des Douves Gratuit, sur inscription

…et le climat. Repartez avec des idées recette autour du végétal gourmand.

Sur Inscription

Halle des Douves 4 bis rue des Douves 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine