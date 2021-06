Végétalise tes regards… | Révèle ton herbier jardins du hêtre, 30 juin 2021-30 juin 2021, Roubaix.

Végétalise tes regards… | Révèle ton herbier

jardins du hêtre, le mercredi 30 juin à 10:30

Végétalise tes regards… | Révèle ton herbier Visite-Atelier#3 Mercredi 30 juin 2021 De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h45 Maison du Jardin – Jardins du hêtre Finalement… révèle ton herbier ! Pour le dernier atelier du cycle Végétalise tes regards…, nous partirons à l’exploration des merveilles de la Maison du Jardin ! Le 42 avenue d’Alsace sera notre terre d’inspirations et d’expérimentations végétales et créatives. L’artiste photographe Rémi Guerrin nous accompagnera dans la conception d’un herbier en cyanotypie, par la mise en forme, en mouvement et en lumière, des différents éléments des jardins du hêtre. Grâce au soleil, les végétaux du site se révéleront à nos yeux dans la plus parfaite expression du bleu. Indigo, outremer, céruléen…, l’objectif est d’en prendre plein la vue ! De 10:30 à 12:30 > Visite Constance Dauvillez, experte éco-jardinage, interviendra pour favoriser la connaissance des espaces verts, naturels ou construits, auprès des enfants et de leurs accompagnateurs. Par l’exploration du jardin pédagogique et du corridor écologique, nous découvrirons le jardinage, les initiatives alternatives engagées et le patrimoine végétal protégé. Après répertorisation de la faune et de la flore du site, un temps de glanage est organisé pour prélever des éléments végétaux qui seront utilisés lors de l’atelier de l’après-midi. De 12:30 à 13:30 > Pique-nique Un pique-nique sera possible sur le site, entre la visite et l’atelier pour prolonger le moment d’échange et de convivialité. De 13:30 à 17:30 > Atelier L’après-midi, l’artiste photographe Rémi Guerrin proposera aux enfants un atelier d’initiation à la cyanotypie. Avec le soleil comme révélateur d’image, les enfants pourront appréhender la richesse de la nature dans la création photographique. À cet effet, il sera question de fabriquer un herbier en cyanotypie. Rémi et les participants s’initieront à la photographie d’éléments naturels, à plat ou en volume. La cyanotypie permettra de montrer qu’il est possible de révéler des images, à la fois sur du papier et/ou sur du tissu. Inscription. Participation de 2,50€ par enfant Dans la limite de 15 enfants par journée >Qsp*galerie au 112, avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix >Email : [eden.le.bar@free.fr](mailto:eden.le.bar@free.fr) Dans le respect des mesures sanitaires.

Participation de 2,50€ par enfant

Finalement… révèle ton herbier !

jardins du hêtre 42 avenue d’Alsace, roubaix Roubaix Nord Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T10:30:00 2021-06-30T16:30:00