Végétalise ta pièce à vivre – Animali Domestici La Condition Publique – Roubaix, 14 mai 2022, Roubaix.

Végétalise ta pièce à vivre – Animali Domestici

du samedi 14 mai au samedi 21 mai à La Condition Publique – Roubaix

A la façon du designer italien Andrea Branzi avec ses Animali Domestici (1985), apprenez à fabriquer du petit mobilier bois pour votre séjour, intégrant des éléments naturels. Vous commencerez par réaliser supports et cadres par la découpe et l’assemblage de planches et panneaux issus du réemploi. Dans un deuxième temps, et sur la base d’un aperçu à fournir de votre intérieur (photographie sur smartphone ou imprimée du futur espace d’accueil du meuble) vous pourrez augmenter votre structure avec des éléments naturels tels que des branches, pour donner à votre mobilier une esthétique et des usages propres à votre séjour. ### Première étape 14/05/2022 Création des supports en bois fait d’éléments issus du réemploi. ### Deuxième étape 21/05/2022 Apport d’éléments naturels Augmentation de la structure avec des éléments naturels, avec Céline de Sensiatys Les intervenants : – Denis de supra est architecte et a pour objectif de faire émerger et de rendre perceptible l’esthétique ordinaire par la curation de sa matérialisation architecturale. – Céline de Sensiatys, végétalise les objets et espaces sur mesure en associant la récupération de matière à une démarche participative. À partir de 18 ans.

Tarif spécifique : 0€ Plein Tarif : 10€

Matérialisez vos envies en manipulant les outils du fablab et de l’atelier de construction.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T17:00:00