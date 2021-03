Paris Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Végétalisation participative Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visioconférence : Végétalisation participative, permis de végétaliser et jardins partagés. Depuis chez vous : Cette Thématique animée par un.e conseiller.ère environnement. Tout ce qu’il faut savoir sur les différents dispositifs permettant de jardiner sur le domaine public. Venez découvrir à Paris, les dispositifs de végétalisation participative. Le jardinage accessible à tous ! Webinaire : Végétalisation Participative, Permis de Végétaliser et Jardins Partagés Lien de la réunion : https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m42a05345d701aa8a60f9702b0bf4f224 Numéro de la réunion : 174 086 4959 Mot de passe : végétalisation21 Animations -> Atelier / Cours Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy Paris 75012 Contact :Pôle ressource Jardinage Urbain / Maison du Jardinage 01 53 46 19 19 https://www.instagram.com/vegetalisonsparis https://www.facebook.com/vegetalisonsparis/ https://twitter.com/vegetalisons0153461919 main.verte@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Végétalisons Paris

