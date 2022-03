Végétalisation dans le 9ème arr. square d’Estienne Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 22 avril 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit

Notre promenade débute au square d'Estienne d'Orves, l'un des 24 espaces verts publics crées sous le Second Empire. Il est typique de son époque avec ses pelouses, ses beaux massifs d'arbustes et ses arbres vénérables dont un majestueux Pterocarya du Caucase classé arbre remarquable. Puis nous remontons vers la place Adolphe Max réaménagée. La nature est visible dans cet arrondissement très dense grâce aux jardinières innovantes, une rue végétalisée, l'extension du square Berlioz, la plantation de nouveaux arbres d'alignement… ATTENTION : La visite n'aura pas lieu en deçà de 5 participants Rendez-vous : Entrée du square d'Estienne d'Orves, métro Trinité

