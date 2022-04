Végétal et Mouvement par Bruce Chiéfare, Cie Flowcus Châteaugiron, 6 mai 2022, Châteaugiron.

Végétal et Mouvement par Bruce Chiéfare, Cie Flowcus Châteaugiron

2022-05-06 – 2022-05-06

Châteaugiron Ille-et-Vilaine Châteaugiron

Cette soirée immersive en deux temps, au sein de l’exposition végétale de Patrick Nadeau, engage un dialogue entre un chorégraphe et un architecte. Tous deux expérimentent la nature et les plantes à leur façon, de quoi créer une belle rencontre artistique et humaine.

Le premier temps (à 20h) sera dédié à la restitution d’une création dansée au sein de l’exposition Magdala. Le second temps (à 21h) sera un temps d’échanges entre deux artistes, Patrick Nadeau (architecte et designer) et Bruce Chiéfare (danseur et chorégraphe). Ils échangeront sur le “végétal au cœur de l’architecture et du mouvement”.

