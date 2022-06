Végétal et minéral Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Vernissage le 7 juillet à 18h30. La Galerie Vincent Bercker à Aix-en-Provence présente une exposition de Peintures et Dessins des années 1970 et 1980, du peintre aixois Henry Le Chénier (1937- 2014) http://www.proantic.com/galerie/galerie-vincent-bercker/ Cette exposition présente une vingtaine d’huiles sur toiles, d’encres et de dessins à la mine de plomb sur papier. L’artiste renoue avec la tradition de la peinture de paysage. À travers des œuvres colorées, il représente une nature végétale ( forêts, arbres ) et minérale ( schistes, failles ) qui inspirent à la méditation. Il montre la nature de la Provence, celle du Vaucluse, sa terre d’origine, des Alpes et de la Sologne.



