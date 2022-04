Végéparade – Déambulation végétalo-musicale Square Jean-Baptiste Daviais, 14 mai 2022, Nantes.

2022-05-14

Horaire : 14:30 17:00

Gratuit : oui

Déambulation festive, solidaire et végétale.Nantes Ville Comestible et La Sauge/L’Agronaute organisent une végéparade exclusive !POURQUOI ?* Sensibiliser les habitantes et habitants aux enjeux de l’agriculture (péri)urbaine et de l’alimentation durable,* Donner à voir des lieux emblématiques et acteurs de l’agriculture urbaine nantaise,* Se rassembler et déambuler dans un esprit festif, bienveillant et inclusif : CÉLÉBRONS LA VÉGÉTALISATION DE LA VILLE ! Rendez-vous le samedi 14 mai 2022 à 14h30 au square Daviais (situé en face du CHU) :- Atelier déguisement et maquillage- Départ de la déambulation à 15h30- Arrivée vers 17h à L’Agronaute (rue du Sénagal, site de l’ancien MINTà où se poursuivent les festivités (Village des 48h) Dans le cadre de la 6e édition nantaise du festival des 48h de l’agriculture urbaine (samedi 14 et dimanche 15 mai 2022) Retrouvez le programme complet du festival sur www.les48h.fr Pour suivre l’évènement sur Facebook, c’est par ici : Les 48h de l’agriculture urbaine Nantes Un festival organisé par Nantes Ville Comestible et La SAUGE.

Square Jean-Baptiste Daviais Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr