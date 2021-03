Saint-Herblain Zénith Nantes Métropole Loire-Atlantique, Nantes Vegedream – REPORTÉ Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le concert prévu le 29 mai 2021 est annulé (report prévu).

Horaire : 20:00

Gratuit : non 32 € à 39 € BILLETTERIES : – www.zenith-nantesmetropole.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, Fnac, Carrefour, E.Leclerc, Auchan, Magasins U…- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : billetterie@cheyenne-prod.com Le concert prévu le 29 mai 2021 est annulé (report prévu). Concert. Le monde entier l’a découvert l’été 2018 grâce à l’hymne officiel de la victoire des Bleus à la Coupe du monde de football : « Ramenez la coupe à la Maison », Vegedream n’en était pas à son coup d’essai. Il sort un premier projet « Marchand de sable » en 2018 regroupant le sulfureux « La Fuite », qui devient un incontournable de toutes les soirées et qui est certifié « Disque de Platine » avec plus de 30 millions d’équivalents streams, « Mama He » certifié single d’or avec 15 millions d’équivalents streams ou encore « Le Marchand de sable 4 » également certifié single d’or. Pour l’automne 2020, Vegedream prépare un nouvel album à son image, en mêlant rap, chant et codes afro-urbains avec maestria. Zénith Nantes Métropole Boulevard du Zénith Centre Saint-Herblain

