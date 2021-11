Metz VEDETTES Metz, Moselle DJ SET MISS SAPPHO VEDETTES Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

DJ SET MISS SAPPHO VEDETTES, 27 novembre 2021 21:30, Metz. VEDETTES.

Samedi 27 novembre, 21h30 DJ SET MISS SAPPHO * Amoureuse des vinyles et de musique électronique (house music), Sappho est une djette luxembourgeoise aguerrie à vous faire danser. Son son et aussi son énergie vous attirereront forcément sur le dance floor ! La set list de ce personnage désormais mythique des vedettes est toujours absolument magique et enthousiasmante. https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Musician/Miss-Sappho-388516281184775/ https://www.instagram.com/sapphomania/?hl=fr *

samedi 27 novembre – 21h30 à 23h30

* VEDETTES 24 place du Quarteau, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Crédits :

