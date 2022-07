Vedette(s) Marseille 2e Arrondissement, 18 octobre 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Jérôme Nunes

Geoffrey Coppini

De la loge au plateau



L’écriture à quatre mains de Geoffrey Coppini et Jérôme Nunes arbore un esprit transgressif et audacieux. Flirtant entre théâtre contemporain et grotesque, ils engagent avec VEDETTE(S) une réflexion sur le caractère homophobe et totalitaire du pouvoir russe actuellement en place et le bienfondé d’un militantisme de tout poil.



C’est l’hiver. Dans le théâtre mal en point d’une ville de province, on s’apprête à accueillir Putin ou le prince travesti, spectacle haut en couleur d’une compagnie parisienne renommée. Pour les deux employé·e·s restant·e·s il s’agit du spectacle de la dernière chance. Mais pris par la neige, les comédiens et le décor se retrouvent coincés sur les routes, à l’exception de l’acteur principal, Gabriel.

L’équipe du théâtre se met alors en quête de volontaires afin que la représentation ait lieu. Ainsi formée, cette joyeuse troupe, dirigée par la grandiloquente Miss Putinka (et composée de véritables amateur·trice·s) fait émerger une fascinante mise en abyme du théâtre tel qu’il se fabrique, se pense et se compose.



DISTRIBUTION

avec Samir El Karoui, Frédéric Schulz Richard, Irina Solano & 5 comédien·ne·s amateur·trice·s

lumière Aline Tyranowicz

son Éric Petit

assistante à la mise en scène & création costume Elise Py

chargé de production Jérôme Nunes



PRODUCTION

production DE LA LOGE AU PLATEAU • coproduction Théâtre Joliette – scène conventionnée art et création – expressions et écritures contemporaines à Marseille, Malraux – scène nationale Chambéry Savoie • avec le soutien de Montévidéo à Marseille, de La Distillerie – Lieu de création théâtrale à Aubagne, du collectif d’artistes L’Endroit à Chambéry, Châteauvallon-Liberté – scène nationale de Toulon • en partenariat avec SOS homophobie • le projet reçoit le soutien financier de la Ville de Marseille

