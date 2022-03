VD Artisans à tous Vents – Journées européennes des Métiers d’Art Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

2022-04-02 – 2022-04-03

Valence Drôme Vincent Deroux – Facteur et restaurateur d’instruments à vent.



Venez découvrir ce métier de la musique entre cuivre et bois. Présentation du projet de fabrication d’un bugle. Exposition d’instruments anciens. +33 6 31 88 91 38 https://www.vdartisanatousvents.com/ Valence

