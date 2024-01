VBJR Les Disquaires Paris, mardi 6 février 2024.

Le mardi 06 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant PAF : 5 EUR

VBJR est un jeune artiste parisien évoluant entre rap, slam et poésie. Il souhaite créer un univers sonore doux et minimaliste où s’entremêlent rêve, réalité et passion. Ce concert permettra de célébrer la sortie, en février prochain, de son nouvel EP intitulé Ciel.

Pour l’occasion, VBJR rassemble des artistes proches de son univers musical afin de proposer une première partie mettant à l’honneur les personnes qui l’accompagnent dans son cheminement artistique. Soul, RnB, Rap, musique acoustique… Autant de styles qui plairont au plus grand nombre.

(Artistes : Chichi, Impecouz, CLG, Mayla, Jely)

La soirée se poursuivra avec une représentation live du nouvel EP de VBJR Ciel et finira avec un DJ SET House et Funk par Jely et Impecouz.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour célébrer la sortie de ce premier projet !

Style : Poésie, Rap, Soul, R&B, Acoustique, House, Funk…

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

VBJR