Concert au V&B: Tell Mama V&B Cahors, 27 juillet 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Pour une bonne soirée avec Tell Mama, prenez un peu de soul et de rock des 70’s à nos jours. Ajoutez-y de l’énergie, du groove, un peu de sueur et de la bonne humeur… Servez le tout accompagné d’un public en forme et le tour est joué!.

2023-07-27 20:00:00 fin : 2023-07-27 . EUR.

V&B

Cahors 46000 Lot Occitanie



For a good evening with Tell Mama, take some soul and rock from the 70’s to today. Add some energy, groove, sweat and good mood… Serve it all up with a great audience and you’re done!

Para una gran velada con Tell Mama, toma un poco de soul y rock de los años 70 hasta nuestros días. Añádele energía, groove, sudor y buen humor… Sírvelo todo con un público en forma y ¡tendrás un espectáculo!

Für einen guten Abend mit Tell Mama nehmen Sie ein bisschen Soul und Rock von den 70ern bis heute. Dazu kommen Energie, Groove, ein bisschen Schweiß und gute Laune… Servieren Sie das Ganze mit einem gut gelaunten Publikum und die Sache ist geritzt!

Mise à jour le 2023-07-09 par OT Cahors – Vallée du Lot