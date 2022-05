Vayres, un cimetière paysager – cimetière, un jardin de pierre ? Vayres Vayres Catégories d’évènement: Haute-Vienne

cimetière Haute-Vienne Vayres De 14h00 à 15h30. Ouvert à tous. Gratuit. Le cimetière offre une place forte à la minéralité au point de laisser peu de place au végétal. Cet atelier pratique a pour but d’observer la place de la flore depuis les types de fleurs, plantes, arbustes nichés au cœur du cimetière de Vayres.

Cette rencontre vous invite à découvrir les alternatives au fleurissement en pot afin de sensibiliser aux cycles de vie des plantes, à leur besoin, leur saisonnalité ainsi qu’ à la question de la gestion de l’eau.

En cette Journée Mondiale de la Biodiveristé, nous nous demanderons quels sont les moyens existants ou à proposer en faveur de la biodiversité sur ce site datant du XIX ème siècle et situé en centre-bourg.

Une animation proposée par Mme Petit Joëlle, habitante de Vayres, biojardinière de cœur et présidente de l'association "Vayres à Soi" qui milite pour une écologie sociale en milieu rural sur la commune de Vayres.

