Extra Day Salle des associations Vayres, jeudi 29 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-29 17:30

Fin : 2024-02-29 19:30

Le jeudi 29 février dès 17H30 c’est l’EXTRA DAY, un événement qui rassemble un concert de musique celtique du groupe Les Compères, un petit spectacle de théâtre participatif du collectif amateur vayrois « La Vayres à Boire » et tout cela pour fêter le Carnaval!

Venez déguisé.e.s, maquillé.e.s, chapeauté.e.s, perruqué.e.s, bref, amusez-vous et rejoignez-nous dans cette aventure joyeuse et généreuse!

Tout se déroule à la salle des associations (rue Gloire de France – Ecole communale) de Vayres!

Seules 30 places sont disponibles pour cette soirée au prix fixe de 10 €.

La réservation est donc obligatoire.

Durée approximative: 2h

Association Vayres à Soi.

Pour infos/réservation: 06.13.85.10.32

Merci!

Salle des associations rue gloire de France Vayres 87600 Haute-Vienne