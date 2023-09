Vayres & Rose Champ de foire Vayres, 29 octobre 2023 09:30, Vayres.

Vayres & Rose Champ de foire Vayres Dimanche 29 octobre, 09h30

Vayres marche pour Octobre Rose Dimanche 29 octobre, 09h30 1

Dans le cadre de l’opération Octobre Rose, l’association Vayres à Soi propose, pour la deuxième année consécutive, une marche solidaire au profit de la Ligue contre le Cancer.

L’événement « Vayres & Rose » se veut être un temps fort pour sensibiliser à l’importance du dépistage, parler des difficultés d’accès au soin en milieu rural et se rencontrer tout simplement!

Une marche de 5/6km à Vayres et ses villages est organisée, ouverte à toutes et tous!

Champ de foire Vayres 87600 Vayres 87600 Haute-Vienne