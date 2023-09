Conférence-Rencontre : « L’art contemporain dans les friches » Vayrac Vayrac Catégories d’Évènement: Lot

Vayrac Conférence-Rencontre : « L’art contemporain dans les friches » Vayrac Vayrac, 6 octobre 2023, Vayrac. Conférence-Rencontre : « L’art contemporain dans les friches » Vendredi 6 octobre, 18h30 Vayrac Gratuit. Sur inscription. Rdv communiqué à l’inscription. Les friches sont aujourd’hui considérées comme les réserves foncières des villes ou a contrario des espaces privilégiés pour la biodiversité. Préserver ou reconstruire ? Telle est la question que se poseront nos intervenants. La peintre Muriel Rodolosse présente le projet du Château du Bois Fleuri, bâtisse de la fin du XIXe siècle ne pouvant être ni restaurée ni détruite. La ville de Lormont, proche de Bordeaux, a eu l’idée audacieuse d’en faire une commande publique à une artiste. Muriel Rodolosse révèle la genèse, la conception et la réalisation de cette œuvre qui se compose de 63 peintures pérennes qui accompagnent le bâtiment dans sa ruine progressive. L’artiste est secondée par Stéphane Peres-dit-Perey, adjoint à la culture de Lormont (33). Sandra Poignant, responsable du service Patrimoine de Cauvaldor évoquera l’architecture des anciens abattoirs de Vayrac. Evènement en partenariat avec le service culture de Cauvaldor. Vayrac Vayrac Vayrac 46110 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 36 93 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T18:30:00+02:00 – 2023-10-06T20:00:00+02:00

2023-10-06T18:30:00+02:00 – 2023-10-06T20:00:00+02:00 ©Murielle Rodolosse – Mirabilia, 2020 – Parc du Bois Fleuri, Lormont Détails Catégories d’Évènement: Lot, Vayrac Autres Lieu Vayrac Adresse Vayrac Ville Vayrac Departement Lot Lieu Ville Vayrac Vayrac latitude longitude 44.952811;1.703329

Vayrac Vayrac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vayrac/