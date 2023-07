La boucle nature de l’été Vayrac Catégories d’Évènement: Lot

Vayrac La boucle nature de l’été Vayrac, 2 août 2023, Vayrac. Vayrac,Lot Course pédestre d’environ 9kms, à la découverte du site du Puy d’Issolud.

2023-08-02 19:30:00 fin : 2023-08-02 . 10 EUR. Vayrac 46110 Lot Occitanie



A 9km walk to discover the Puy d'Issolud site Un paseo de 9 km para descubrir el paraje del Puy d'Issolud Fußlauf von ca. 9 km, um die Sehenswürdigkeit Puy d'Issolud zu entdecken

